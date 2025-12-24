Una «panettonata tricolore» in piazza San Carlo. Fratelli d'Italia ha festeggiato ieri con i cittadini, presenti tra gli altri il presidente del Senato Ignazio La Russa, deputati, segretari locali, consiglieri comunali e di Municipio, da Sandro Sisler a Andrea Mascaretti, Sandro Sisler, Deborah Dell'Acqua, Chiara Valcepina, Francesco Rocca, Simone Orlandi, Mario Mantovani. Anche FdI non ha digerito alcuni passaggi del discorso del sindaco ieri al brindisi natalizio con i cronisti. «Non ha perso occasione per attaccare il Governo lamentandosi che nella manovra, anche questa volta dimostra di non avere a cuore Milano». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Le bugie sul governo che "non ama Milano"

Leggi anche: L’azione umanitaria del governo italiano per Gaza: i dati che smontano le bugie della sinistra (e della Flotilla)

Leggi anche: Piazzapulita all’attacco del Governo Meloni: stasera “le bugie e le ossessioni del nuovo potere”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Le bugie sul governo che "non ama Milano" - E De Corato: "Il Leonka scopre il fascino discreto della finanza... ilgiornale.it