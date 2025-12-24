Le apparenti contraddizioni della Lega sono il più grande equivoco della Seconda Repubblica

Le apparenti contraddizioni della Lega rappresentano uno dei principali equivoci della Seconda Repubblica. Alle elezioni del 1992, il partito entrò con una percentuale significativa, confermando la sua crescita rispetto agli inizi. In quell’epoca, la Lega si affermava come voce delle istanze del Nord, catalizzando le frustrazioni di una regione che si sentiva trascurata dalla Prima Repubblica. Questa evoluzione ha segnato un cambiamento profondo nel panorama politico italiano.

Quando alle elezioni del 1992 la Lega entrò in massa nel Parlamento italiano – aveva la stessa percentuale di oggi e quasi il doppio dei voti assoluti – fu chiaro come quel partito, che cinque anni prima aveva eletto un deputato (Giuseppe Leoni) e un senatore (Umberto Bossi), non sarebbe rimasto un fenomeno di retorica e folclore anti-meridionalista, ma sarebbe diventato il collettore delle angosce e delle frustrazioni del Nord, cui il cielo della Prima Repubblica stava per rovinare addosso. Si potrebbe discutere a lungo sul perché la reazione nordista finì per canalizzarsi in quel primo esperimento di reazione antipolitica, che avrebbe paradossalmente meridionalizzato la questione settentrionale, affidandola alle cure di un partito che univa il peggio della cafonaggine partitocratica e dell’improntitudine predatoria, nella perenne lamentazione di torti subiti e ricerca di rendite parassitarie. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

