Le aperture speciali dei musei E le mostre da non perdere per un Natale a regola d’arte

Le aperture straordinarie dei musei durante le festività offrono l’opportunità di visitare mostre e collezioni in un’atmosfera speciale. Il Museo del Tessuto, ad esempio, sarà aperto anche nelle giornate di Santo Stefano, 31 dicembre, Capodanno e 6 gennaio, con orari ampliati rispetto ai consueti. Questi momenti rappresentano un’occasione per vivere l’arte e la cultura nel rispetto delle tradizioni natalizie, arricchendo il proprio percorso culturale durante le festività.

Da ricordare le aperture speciali dei musei in occasione delle feste. Il Museo del Tessuto, oltre ai consueti orari, a Santo Stefano sarà aperto dalle 10 alle 19, il 31 dalle 10 alle 15, a Capodanno dalle 15 alle 19, il 6 gennaio dalle 10 alle 19. Durante le festività sarà possibile visitare la nuova, bellissima, mostra Azzedine Alaïa, Cristóbal Balenciaga. Scultori della forma, dedicata ai grandi maestri dell'haute couture, e l'esposizione Tesori di seta, un omaggio alla maestria delle manifatture storiche. Il Museo di Palazzo Pretorio sarà sempre aperto dalle 10.30 alle 18.30, tranne il giorno di Natale; tra i capolavori della collezione civica, da ammirare al primo piano la splendida pala della Natività di Filippo Lippi.

A Rimini il Natale della cultura: aperture straordinarie, visite guidate tematiche e mostre d’eccezione - Il Natale della cultura invita a scoprire un patrimonio che spazia dall'archeologia romana alle avanguardie del Novecento. chiamamicitta.it

Le feste di Natale a Modena tra musei, mostre e luoghi simbolo aperti - A Modena il Natale si vive anche attraversando musei, mostre e luoghi d’arte che offrono a cittadini e visitatori un corposo itinerario culturale tra grandi maestri del Novecento, arte contemporanea, ... sassuolo2000.it

Ecco le giornate di apertura e di chiusura speciali del #MAcA in occasione delle festività natalizie: Da mercoledì 24 dicembre 2025 a venerdì 2 gennaio 2025 compreso – Chiuso Da sabato 3 gennaio a martedì 6 gennaio 2026 – Aperto dalle ore 14 alle ore 19 x.com

