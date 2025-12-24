Le 11 Lune d’inverno Ecco la prima magia

Peccioli si prepara ad accogliere la dodicesima edizione di 11Lune d’Inverno, un appuntamento consolidato e apprezzato nella zona della Valdera. L’evento, che si svolge durante il periodo natalizio, rappresenta un momento di condivisione e tradizione, offrendo occasioni di incontro e cultura per tutta la comunità. Un’occasione per vivere l’atmosfera delle festività in modo autentico e coinvolgente.

PECCIOLI Peccioli si prepara a ospitare la dodicesima edizione di 11Lune d'Inverno, l'evento ormai diventato il punto di riferimento più atteso delle festività natalizie in tutta la Valdera. In programma per venerdì 26 dicembre 2025 e martedì 6 gennaio 2026, l'iniziativa nasce dalla sinergia tra l'amministrazione comunale, la Fondazione Peccioliper, le associazioni locali e i commercianti, uniti per animare il centro storico con un'atmosfera festosa capace di valorizzare ogni vicolo e piazza del borgo. Durante queste due giornate, il cuore di Peccioli diventerà un vero e proprio palcoscenico diffuso, offrendo una straordinaria varietà di appuntamenti che spaziano dalle street band alle performance di circo contemporaneo, fino alla musica, alla danza e al teatro fisico.

