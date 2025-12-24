Lavori con i rom in cambio di voti Così la sinistra vince in Campania

In Campania, alcune pratiche politiche hanno suscitato preoccupazioni riguardo all'influenza delle attività di alcuni esponenti. Un consigliere comunale del Pd di Giugliano, città con il più grande campo rom d'Europa, è al centro di un'inchiesta che riguarda l'uso di rapporti con la comunità rom in cambio di voti. Questa situazione mette in discussione il rapporto tra politica e realtà sociali complesse nella regione.

Il protagonista di questa vicenda è un consigliere comunale del Pd. Siamo a Giugliano che è il centro più grande della provincia di Napoli e ospita il più grande campo rom d'Europa. Questo consigliere comunale di Giugliano si chiama Salvatore D'Agostino (nella foto). Prima delle elezioni regionali si è dato un gran daffare in campagna elettorale a favore di una lista civica che sosteneva il Pd e il candidato presidente Roberto Fico. Ha ottenuto ottimi risultati. Vediamo come. Siamo entrati in possesso, in esclusiva, della registrazione di un suo breve colloquio con una persona alla quale prometteva un lavoro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

