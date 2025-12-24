L’assessore Bugaro | I timori sono fondati troveremo alternative

"Salvaguarderemo la bellezza del nostro entroterra". L'assessore all'Energia e alla Green Economy, Giacomo Bugaro, tranquillizza associazioni, comitati e cittadini in apprensione per la diffusione dell'eolico in Appennino. "Quella dei cittadini – afferma Bugaro – è una giusta preoccupazione ed è la stessa della giunta, abbiamo già posto la questione nella conferenza Stato-Regioni". E ancora l'assessore Bugaro: "Il nostro impegno per la valorizzazione dei borghi e delle bellezze delle aree interne stona con le pale eoliche: le due cose non possono convivere. Se non si possono installare impianti eolici troveremo formule alternative, come il fotovoltaico, per produrre entro il 2030 i 2,3 giga di energia pulita che competono alle Marche".

