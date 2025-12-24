Sua figlia non aveva sue notizie da quattro mesi e si era preoccupata, tanto da far partire le ricerche su scala internazionale. Lui non si era mai mosso dalla sua nuova casa nel bosco, in provincia di Cuneo, dove vive da due anni. Ieri, 23 dicembre, i carabinieri lo hanno raggiunto e aiutato a. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Lascia tutto e si trasferisce in una casa nel bosco in Piemonte, la figlia lo dà per disperso: ritrovato dai carabinieri

Leggi anche: Tredicenne si perde nel bosco di Angimbè nel Trapanese, ritrovato sano e salvo da Soccorso alpino e carabinieri

Leggi anche: Ritrovato l’elicottero caduto: individuato in un bosco. Era disperso da molte ore

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Così impazienti di assaggiarlo! Il nostro panettone nasce dai migliori ingredienti, genuini e selezionati e da una lenta lavorazione artigianale che lascia tutto il tempo alla morbidezza e ai profumi di svilupparsi . Dopo tante prove in laboratorio, abbiamo - facebook.com facebook