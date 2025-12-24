L’ascesa di Nico Paz in Serie A

2025-12-24 18:49:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: Siamo a dicembre e Nico Pace si è già confermato come una delle stelle del Serie A. L’attaccante ispanico argentino è uno dei pilastri della COME settimo in classifica Calcio in questa stagione e non smette di crescere. Pace accumula cinque gol e cinque assist che sono stati fondamentali per quelli di Cesc Fabregas rimanere molto vivi nella lotta per le posizioni europee. Una grande performance che ha portato le sue azioni a quotazioni molto elevate. Secondo il portale specializzato in valutazioni di mercato, Mercato di trasferimento l’ariete formato nel Il Real Madrid aggiunge 10 milioni alla sua valutazione di mercato e raggiunge un valore di 65 milioni di euro. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Como, parla Nico Paz: «Abbiamo l’ambizione di migliorare partita dopo partita e di vincere tutte le partite. Sul futuro…» - Como, l’intervista all’argentino Nico Paz: «Abbiamo più l’ambizione di migliorare partita dopo partita e di vincere tutte le partite» La presenza di Nico Paz sugli spalti del Centro Sportivo La Castel ... calcionews24.com