L’artigianato che salva la vita La storia di Cecco e delle sue opere Tutto nasce dal recupero degli scarti
L’artigianato di Cecco nasce dal recupero degli scarti, trasformando materiali di scarto in opere utili e significative. La sua storia dimostra come il lavoro manuale possa contribuire a un nuovo senso di valore e sostenibilità. A Natale, queste storie ci ricordano che la vera ricchezza si trova nei gesti semplici e nella cura dei dettagli, spesso nascosta dietro silenzi e attese.
A Natale le storie più belle non sempre brillano di luci, ma di silenzi, attese e piccoli gesti ostinati. Quella di Francesco Cesari è una di queste. Aretino, classe 1965, operaio per una vita e musicista per vocazione, Francesco è stato il batterista dei Decorso, band tutta aretina che negli anni ha lasciato il segno nella scena locale. Il cantante era suo fratello: musica fatta in casa, passione condivisa, prove, palchi, sogni normali e intensi come quelli di tanti ragazzi cresciuti ad Arezzo. La vita, però, a volte cambia ritmo all’improvviso. Francesco ha vissuto sempre con la madre Bruna, in via Baldaccio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
