L’artigianato che salva la vita La storia di Cecco e delle sue opere Tutto nasce dal recupero degli scarti

L’artigianato di Cecco nasce dal recupero degli scarti, trasformando materiali di scarto in opere utili e significative. La sua storia dimostra come il lavoro manuale possa contribuire a un nuovo senso di valore e sostenibilità. A Natale, queste storie ci ricordano che la vera ricchezza si trova nei gesti semplici e nella cura dei dettagli, spesso nascosta dietro silenzi e attese.

