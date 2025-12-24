L’architettura della gamba | il ritorno della calza accessorio del desiderio

Life&People.it Per lungo tempo la calza ha vissuto nell’ombra della funzionalità, ridotta a scudo termico ed a velo invisibile necessario al decoro femminile. Il cambio di paradigma, molto più radicale di quanto non sembri, scopre nelle gambe uno strumento espressivo da decorare. La calza contemporanea è un vero e proprio make-up per il corpo, capace di definire l’architettura della silhouette con la stessa potenza di un taglio sartoriale e di un tacco a spillo. In questo scenario, capire come indossare le calze diventa imprescindibile, a volte una una scelta nostagica, altre una ribellione cromatica. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

Leggi anche: Ex Convitto della Calza: due maxi sanzioni da parte del Comune

Leggi anche: Due giornate di talk, interviste, keynote speech, per guardare al futuro insieme a protagonisti del mondo dell’architettura, dell’arte, della filosofia, dell’informazione, della musica, della psichiatria, della scienza e dello spettacolo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Ci sono case che non hanno bisogno di parlare: sono le proporzioni, la luce e l’armonia a raccontarne la bellezza. In questa villa, i serramenti in legno Gamba diventano parte dell’architettura, accogliendo la luminosità naturale e valorizzando ogni dettaglio. E - facebook.com facebook