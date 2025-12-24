Una risposta alla richiesta di Padre Carlo, parroco della Chiesa San Michele Arcangelo, è arrivata. Il panificio Laganà di via Garibaldi ha telefonato al religioso impegnandosi per le famiglie bisognose del villaggio San Michele assistite dalla parrocchia di fornire prodotti dolciari e di pane. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - L'appello di Padre Carlo per il pranzo di Natale ai poveri, risponde soltanto un panificio

