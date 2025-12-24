L’Antitrust | Meta smetta di escludere da WhatsApp i chatbot AI concorrenti Il gruppo annuncia ricorso

L’ Antitrust ha imposto a Meta la sospensione delle condizioni che escludono Chatbot AI concorrenti da WhatsApp. La misura cautelare è stata adottata nell’ambito dell’ istruttoria avviata a luglio 2025 per presunto abuso di posizione dominante, dopo che il gruppo fondato da Mark Zuckerberg ha integrato il servizio Meta AI nell’app di messaggistica WhatsApp “in posizione preminente rispetto ai servizi dei concorrenti”. Il procedimento è stato ampliato il 25 novembre scorso, con contestuale avvio del sub-procedimento cautelare in merito all’applicazione delle nuove condizioni contrattuali previste dai WhatsApp Business Solution Terms, che escludono del tutto dalla piattaforma WhatsApp le imprese concorrenti di Meta AI nel mercato dei servizi di Chatbot AI. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

