L’anno in cui vedremo Trump arrancare e i trumpiani impazzire

Analizzando le tendenze politiche e sociali, nel 2026 potremmo assistere a sviluppi significativi nella scena americana, con possibili difficoltà per Donald Trump e reazioni tra i suoi sostenitori. In questa riflessione, esploreremo i possibili scenari futuri, considerando i fattori che potrebbero influenzare gli eventi politici negli Stati Uniti e oltre. Un’occasione per riflettere su come si evolveranno le dinamiche che hanno caratterizzato gli ultimi anni.

Per ragioni del tutto dipendenti dalla mia volontà, questo è l'ultimo numero dell'anno – sono sicuro che mi capite: che senso avrebbe una newsletter quotidiana che uscisse due giorni sì e uno no da qui all'epifania, a parte quello di rovinarmi le vacanze? – dunque proverò anch'io, come si usa in questi casi, a gettare uno sguardo su cosa ci aspetta nel 2026. Ebbene, per dirla in breve, penso che le cose del mondo tenderanno a migliorare (non ci vuole poi molto), ma non sono sicuro che questo miglioramento si rifletterà tanto presto sull'andamento delle cose italiane. Per quanto riguarda il mondo, cioè innanzi tutto gli Stati Uniti, mi pare convincente la tesi di Ezra Klein, secondo cui il 2025 è stato il «picco» di Donald Trump, e nel prossimo anno cominceremo a vederne la discesa.

