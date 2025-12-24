L’anno dell’oro da record L’euforia dei mercati mette stress al distretto

L’anno si conclude con un mercato in forte crescita, riflesso di un clima di ottimismo tra gli investitori. Questa fase, tipica delle ultime settimane dell’anno, ha portato a un aumento dei volumi e a una maggiore volatilità, creando attenzione e pressione sul settore. La tradizione del rally di fine anno rappresenta un momento di riflessione sugli andamenti passati e le prospettive future, influenzando il panorama finanziario e industriale.

Il rally di fine anno è una tradizione dei mercati finanziari, un appuntamento quasi rituale come il panettone sulle tavole natalizie. Ma se per le Borse si tratta di una consuetudine, per i metalli preziosi il 2025 si sta chiudendo con numeri che hanno pochi precedenti nella storia. Un'esplosione di prezzi che non può lasciare indifferente Arezzo, città simbolo dell' oro. Il metallo giallo ha aggiornato ancora una volta i massimi storici, superando quota 4400 dollari l'oncia sul mercato spot di Londra e spingendosi fino a un picco di 4441,92 dollari (ieri il prezzo al grammo era superiore ai 121 euro al grammo).

