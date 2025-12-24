L' amministrazione di Spoltore stanzia fondi per chi iscrive i figli nelle scuole di Caprara
L'amministrazione comunale di Spoltore ha deciso di offrire un contributo economico alle famiglie che iscriveranno i figli nelle scuole di Caprara. L'agevolazione sarà pari a 280 euro a famiglia come stabilito dal provvedimento di giunta firmato pochi giorni fa.La Scuola di Caprara è considerata. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: Il bonus da 1.500 euro per chi iscrive i figli alle scuole private
Leggi anche: Bonus da 1500 euro per chi iscrive i figli alle scuole private, cosa prevede la proposta di Forza Italia
L'amministrazione di Spoltore stanzia fondi per chi iscrive i figli nelle scuole di Caprara - L'agevolazione, fa sapere l'amministrazione comunale, sarà pari a 280 euro a famiglia per incentivare le iscrizioni nel polo scolastico della frazione ... ilpescara.it
Centri diurni e servizi socio-educativi. L’amministrazione stanzia 15mila euro - L’amministrazione comunale continua a investire sulle famiglie e sui più piccoli, confermandosi una città attenta al welfare educativo. ilrestodelcarlino.it
Comune di Spoltore. . L’Amministrazione comunale di Spoltore esprime una ferma condanna per quanto accaduto tra ieri pomeriggio e la notte scorsa nel centro storico. Dal Torrione sono stati esplosi fuochi d’artificio e mortaretti, un gesto irresponsabile ch - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.