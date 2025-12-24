L' amministrazione di Spoltore stanzia fondi per chi iscrive i figli nelle scuole di Caprara

L'amministrazione comunale di Spoltore ha deciso di offrire un contributo economico alle famiglie che iscriveranno i figli nelle scuole di Caprara. L'agevolazione sarà pari a 280 euro a famiglia come stabilito dal provvedimento di giunta firmato pochi giorni fa.La Scuola di Caprara è considerata. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

