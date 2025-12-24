L' allerta meteo prosegue anche nel giorno di Natale corsi d' acqua e costa sorvegliati speciali
La Protezione civile regionale dell’Emilia Romagna ha emesso un’allerta meteo “arancione” per criticità idraulica, idrogeologica e stato del mare e “gialla” per vento e criticità costiera per la giornata della vigilia di Natale che riguarda anche l’area di riferimento “B2” che ricomprende la. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Temporali e neve ad alta quota: prosegue l’allerta meteo in Molise; Meteo nelle Marche: vigilia con allerta meteo e Natale con l’ombrello; Continua la pioggia in Toscana: emessa nuova allerta meteo; Arriva la neve in Liguria: allerta gialla, zone coinvolte, previsioni e scenari.
Meteo, allerta arancione e gialla nella vigilia di Natale 2025: le regioni e zone a rischio - Scatta la duplice allerta arancione e gialla nel giorno della Vigilia di Natale 2025: mercoledì 24 dicembre. meteo.it
Allerta rossa per maltempo in Emilia Romagna domani, si teme l’esondazione dei fiumi - Allerta rossa domani nel giorno di Natale in Emilia Romagna, regione su cui sono previste precipitazioni diffuse e persistenti, soprattutto sul settore ... msn.com
Allerta meteo oggi, 16 dicembre 2025/ Gialla su 5 regioni, neve a bassa quota in Piemonte - Allerta meteo oggi, 16 dicembre 2025: la protezione civile ha diramato un avviso per cinque regioni di moderata criticità, tutti i dettagli ... ilsussidiario.net
+++ ALLERTA METEO, L'AERONAUTICA MILITARE AVVERTE: "NATALE CON BURRASCA E NEVE IN 5 REGIONI" +++ x.com
Allerta meteo! La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha emesso un'allerta meteo, rossa su alcune aree, per la giornata di domani. Ecco il testo del comunicato "Valida dalle 00:00 del 25 dicembre 2025 fino alle 00:00 del 26 dicembre 2025 Allerta - facebook.com facebook
