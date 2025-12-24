L' allerta meteo prosegue anche nel giorno di Natale corsi d' acqua e costa sorvegliati speciali

La Protezione civile regionale dell’Emilia Romagna ha emesso un’allerta meteo “arancione” per criticità idraulica, idrogeologica e stato del mare e “gialla” per vento e criticità costiera per la giornata della vigilia di Natale che riguarda anche l’area di riferimento “B2” che ricomprende la. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

