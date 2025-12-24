Coerente con la mia ricerca spirituale tra Oriente e Occidente, e con i consigli di lettura precedenti, vi parlo di due donne straordinarie, due poetesse mistiche tardomedievali: Ildegarda di Bingen (1098-1179) e Lalla (1350 circa-1400 circa). Da anni si assiste a una renaissance di studi su Ildegarda, figura extra-ordinaria nella storia della spiritualità: mistica, teologa, poetessa, carismatica monaca benedettina, studiosa di erboristeria e gemmologia, pioniera degli studi di linguistica, naturalista, influente consigliera politica, prima compositrice attestata della storia di Occidente. Venerata come santa ufficialmente dal 2012, da ben prima riconosciuta da ricercatori e iniziati di tutto il mondo come fonte di ispirazione, Ildegarda fu considerata voce autorevole dai potenti suoi contemporanei (da Federico Barbarossa a San Bernardo di Chiaravalle, da papa Eugenio III a Filippo d’Alsazia). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Lalla e Ildegarda di Bingen: due poetesse mistiche, due donne straordinarie

