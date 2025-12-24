L' albero di Natale di Vignali con il cumulo di rifiuti | Il Comune non tiene pulita la città

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Il Comune di Parma non è in grado di tenere pulita la città”. Il consigliere comunale e regionale Pietro Vignali addobba un cumulo di rifiuti. È una provocazione per una contestazione natalizia contro l'Amministrazione comunale. . 🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

