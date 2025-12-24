L' albero di Natale di Vignali con il cumulo di rifiuti | Il Comune non tiene pulita la città

“Il Comune di Parma non è in grado di tenere pulita la città”. Il consigliere comunale e regionale Pietro Vignali addobba un cumulo di rifiuti. È una provocazione per una contestazione natalizia contro l'Amministrazione comunale. . 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Leggi anche: Si accende il Natale in città con il villaggio di Babbo Natale e la Christmas Marching Band del Comune

Leggi anche: Fossacesia rafforza i controlli per individuare chi abbandona rifiuti e per mantenere la città pulita

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Albero di Natale nell'atrio della stazione di Porta Nuova in corso Vittorio Emanuele ll n° 58 (TO) - facebook.com facebook

’ Natale in anticipo al Pala BigMat!!! Sotto l’albero troviamo altri 3 punti pesantissimi che ci permettono di allungare sulle inseguitrici e di consolidare il secondo posto in classifica. @LegaVolleyF x.com