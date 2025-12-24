L’Africa alla ricerca dell’indipendenza farmaceutica

L’Africa dipende in larga misura dall’importazione di medicinali, con il 75% dei farmaci e il 95% dei principi attivi vitali provenienti dall’estero. Questa dipendenza evidenzia la necessità di sviluppare capacità locali per garantire l’autonomia farmaceutica del continente, migliorare l’accesso ai farmaci essenziali e sostenere la salute della popolazione. Un percorso verso l’indipendenza che richiede investimenti e strategie mirate.

Il continente africano importa il 75% dei medicinali che servono a soddisfare il proprio fabbisogno. Ma, soprattutto, importa il 95% dei principi attivi vitali per produrre i farmaci. Davanti a cifre del genere, c'è chi giustamente parla della necessità non solo di una maggiore autonomia africana ma, andando ad allargare il discorso, di vera e propria " seconda indipendenza " del continente. A coniare questa espressione è stato il medico congolese Jean Kaseya, direttore generale dei Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc). In un appello rivolto all'Unione Africana, Kaseya ha spiegato quanto sia urgente andare a ridurre drasticamente la dipendenza dell'Africa dall'import di medicinali stranieri.

