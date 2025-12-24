L’affitto non gli viene prorogato | pregiudicato distrugge la casa

A Montevarchi, un inquilino ha danneggiato l’immobile dopo che il proprietario ha deciso di non prorogare il contratto di affitto. L’episodio si è verificato il 24 dicembre 2025, evidenziando le conseguenze di una risoluzione contrattuale non accettata. La vicenda evidenzia l’importanza di gestire con attenzione le relazioni tra proprietari e inquilini, anche in situazioni di fine locazione.

Montevarchi (Arezzo), 24 dicembre 2025 – Si rifiuta di prorogare il contratto di affitto all'inquilino, lui in tutta risposta devasta la casa nella quale ha abitato. Movimentato episodio quello che ha visto protagonista a Montevarchi, in via Boccaccio, un cittadino maliano di 21 anni, già noto alle forze dell'ordine per piccoli precedenti, lo scorso 16 dicembre. Alla naturale conclusione del contratto di affitto di una casa, il proprietario per non precisate ragioni decide di chiudere definitivamente il rapporto con il 21enne anche, secondo quanto emerso, per alcuni dissidi avvenuti nel corso della permanenza all'interno delle mura domestiche.

