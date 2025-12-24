L' affare milionario dell' 8 per mille | ecco come spende i soldi la Chiesa di Udine

Cosa fa la Chiesa cattolica con l’8 per Mille? E quanti fondi vengono usati dall’Arcidiocesi di Udine? E in che modo? Abbiamo provato a tracciare un quadro della situazione con le risorse destinate alla causa “apostolica romana” grazie alle firme dei contribuenti: ecco come vengono impiegate sul. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Leggi anche: 8 per mille, un affare da quasi un miliardo. Ecco come spende i fondi la Chiesa di Napoli

Leggi anche: Elon Musk: come spende i suoi soldi l’uomo più ricco della storia che guadagna mille miliardi (ma la risposta vi sorprenderà)

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Traffico di cani: un affare milionario Con l’arrivo del Natale cresce il numero di persone che decidono di regalare un animale. Attenzione però: acquistare cuccioli tramite social o siti internet può nascondere un mercato illegale di cani e gatti. I cuccioli sono i pi - facebook.com facebook