Ladro d’auto arrestato dopo folle inseguimento

Un uomo è stato arrestato dopo un inseguimento tra Alfero e le strade vicine. Dopo aver rubato un’auto, ha cercato di fuggire senza rispettare l’alt dei carabinieri, che sono riusciti a bloccarlo e a portarlo in custodia. L’episodio ha coinvolto le forze dell’ordine in un intervento che si è concluso con l’arresto del soggetto.

Ha rubato un'auto ad Alfero, è scappato, non si è fermato all'alt dei carabinieri che poi lo hanno bloccato e arrestato. I carabinieri di Verghereto, hanno arrestato un 36enne, italiano, residente a Catania, ritenuto presunto responsabile di rapina impropria aggravata. All'1.30 di notte, una pattuglia di carabinieri di Verghereto, è stata interessata dalla centrale Operativa della Compagnia di Cesena per le ricerche di un'autovettura Volkswagen Golf, rubata poco prima nel cortile di un'abitazione di Alfero di Verghereto. Immediatamente i militari si sono portati nell'area interessata, e hanno intercettato l'auto lungo la strada che da Alfero porta a San Piero in Bagno ma al tentativo di fermare la vettura in fuga, il conducente non ha rispettato l'alt dei carabinieri proseguendo la fuga verso la E45.

