Una storia che ha dell’incredibile, sospesa tra il degrado delle occupazioni abusive e l’applicazione a metà di norme che il governo ha pensato e introdotto proprio per tutelare i cittadini onesti. È la vicenda di Mustafà, 44 anni fuggito quando era ragazzino dalla guerra nei Balcani (e erede di Toni Spasemo, amante della provocazione e figura nota della realtà mestrina), padre adottivo dell’uomo che per mesi è stato costretto a vivere in un’auto diventata irrespirabile, perdendo 17 chili e la dignità di un tetto sopra la testa. Il motivo? La casa che gli spetta per testamento era blindata da chi, con l’alibi della «difficoltà a trovare un altro alloggio», si era stabilito illegittimamente lì senza averne alcun diritto: un brasiliano e un russo, che lo hanno buttato fuori con la forza riempiendolo di botte. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ladri di case, il dramma di Mestre degenera in beffa: salta lo sgombero, le occupanti restino e il proprietario coabiti con loro

