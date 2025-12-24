L’accusa | percosse alla moglie Cervia il sindaco lascia | Ma sono innocente
Il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, ha annunciato le proprie dimissioni dopo essere stato coinvolto in un'inchiesta per presunte percosse alla moglie. In una nota, ha ribadito la propria innocenza e ha deciso di lasciare l’incarico per rispetto della città e delle istituzioni. La vicenda ha suscitato attenzione pubblica e sollevato interrogativi sulla gestione politica in situazioni di controversia personale.
Fine della corsa per Mattia Missiroli, (ex, a questo punto) sindaco di Cervia, che ieri pomeriggio alle 18 ha ufficializzato le dimissioni. Il tutto in apertura del consiglio comunale, dove il primo cittadino non si è presentato; il comunicato è stato letto dalla sua portavoce. Il 44enne è indagato per maltrattamenti e lesioni. La presunta vittima è la moglie da cui si sta separando. Il giudice per le indagini preliminare ha respinto la richiesta di custodia cautelare in carcere presentata dalla procura, che si appellerà a questa decisione. Che il cerchio si stesse stringendo attorno a Missiroli, esponente del Pd eletto con il 56% dei voti il 10 giugno 2024 con una coalizione a trazione dem della quale facevano parte anche M5s, Verdi Sinistra e due civiche, era chiaro da giorni.
Leggi anche: Indagato per maltrattamenti alla moglie, il sindaco di Cervia: “Mi dimetto ma ribadisco la mia estraneità”
