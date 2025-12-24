la vita in diretta non va in onda quando torna su rai 1

Stop a La Vita in Diretta, ma non per sempre. Il programma del pomeriggio condotto da Alberto Matano su Rai 1 oggi non va in onda e lascia da soli i suoi fedelissimi telespettatori proprio la Vigilia di Natale. Il motivo dietro alla variazione del palinsesto Rai è semplice ed è legata alla programmazione speciale delle feste, e il talk verrà sostituito da uno dei programmi storici della tv generalista. “La Vita in Diretta”, perché non va in onda mercoledì 24 dicembre. Chi accenderà la tv oggi pomeriggio, mercoledì 24 dicembre, si accorgerà subito che qualcosa è cambiato. Al posto dell’attualità, dei collegamenti e dei dibattiti che caratterizzano La Vita in Diretta, la Rai proporrà infatti un momento di intrattenimento per tutta la famiglia. 🔗 Leggi su Dilei.it

