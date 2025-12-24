Qualcosa è cambiato, anzi più di qualcosa. Tanto se pensiamo alla foto di Doha quando – c’era ancora Benitez – il Napoli conquistò la prima Supercoppa dell’era De Laurentiis. E in quell’immagine ricordiamo De Laurentiis smanioso di sottrarre la coppa dalle mani di Mark Hamsik. Un De Laurentiis sempre verboso dopo le vittorie. Invece l’altra sera è stato insolitamente misurato, quasi irriconoscibile. Peraltro ci ha risparmiato i suoi elogi per il modello saudita terra che non ha sovrintendenze né laccioli burocratici. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La visione meno egocentrica di De Laurentiis, un tempo si sarebbe tenuto la coppa tra le mani. A Riad no

