la visione meno egocentrica di de laurentiis un tempo si sarebbe tenuto la coppa tra le mani a riad no

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Qualcosa è cambiato, anzi più di qualcosa. Tanto se pensiamo alla foto di Doha quando – c’era ancora Benitez – il Napoli conquistò la prima Supercoppa dell’era  De Laurentiis. E in quell’immagine ricordiamo De Laurentiis smanioso di sottrarre la coppa dalle mani di Mark Hamsik. Un De Laurentiis sempre verboso dopo le vittorie. Invece l’altra sera è stato insolitamente misurato, quasi irriconoscibile. Peraltro ci ha risparmiato i suoi elogi per il modello saudita terra che non ha sovrintendenze né laccioli burocratici. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

