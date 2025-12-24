La Vigilia su Canale 5 è con Incanto di Natale de Il Volo

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come da tradizione, sarà ancora una volta Il Volo a tenere compagnia al pubblico di Canale 5 nella sera della Vigilia, 24 dicembre, con l’evento Il Volo – Incanto di Natale.  Una prima serata all’insegna del talento del trio formato da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto che, sul palco dell’ Arena 8888 di Sofia, regaleranno al pubblico uno spettacolo anche emozionante.  Il trio, accompagnato da orchestra e coro, proporrà i tradizionali brani natalizi – come Astro del Ciel, Silent Night, Bianco Natale e Feliz Navidad – senza dimenticare i loro classici – da Grande amore a Capolavoro – che hanno reso il gruppo italiano celebre in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

la vigilia su canale 5 232 con incanto di natale de il volo

© Davidemaggio.it - La Vigilia su Canale 5 è con Incanto di Natale de Il Volo

Leggi anche: La Vigilia su Canale 5 è con Incanto di Natale de Il Volo

Leggi anche: Il Volo – Incanto di Natale, la sera della Vigilia il concerto evento su Canale 5: ospiti e anticipazioni

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

La Vigilia su Canale 5 è con Incanto di Natale de Il Volo; Il Volo – InCanto di Natale è la vigilia musicale di Canale5; È Vigilia ed è di nuovo Una poltrona per due | stasera in onda su Italia 1.

vigilia canale 5 232Il Volo – Incanto di Natale, la sera della Vigilia il concerto evento su Canale 5: ospiti e anticipazioni - Il Volo &#232; protagonista della prima serata della Vigilia di Natale 2025: su Canale 5 il concerto- dilei.it

vigilia canale 5 232“Incanto di Natale”: la Vigilia su Canale 5 insieme a Il Volo - Mercoledì 24 dicembre, Il Volo incanta la Vigilia su Canale 5 con “Incanto di Natale”, esibendosi con orchestra, coro, classici natalizi e grandi successi del trio ... 105.net

vigilia canale 5 232Il Volo – Incanto di Natale, la Vigilia di Canale 5 tra musica e super ospiti - evento della Vigilia su Canale 5 con Lorella Cuccarini, Vanessa Incontrada e molti ospiti d’eccezione. msn.com

Il Volo- Incanto di Natale, Ave Maria- Live in Sofia, 28.11.2025

Video Il Volo- Incanto di Natale, Ave Maria- Live in Sofia, 28.11.2025

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.