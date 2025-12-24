La Vigilia su Canale 5 è con Incanto di Natale de Il Volo
Come da tradizione, sarà ancora una volta Il Volo a tenere compagnia al pubblico di Canale 5 nella sera della Vigilia, 24 dicembre, con l’evento Il Volo – Incanto di Natale. Una prima serata all’insegna del talento del trio formato da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto che, sul palco dell’ Arena 8888 di Sofia, regaleranno al pubblico uno spettacolo anche emozionante. Il trio, accompagnato da orchestra e coro, proporrà i tradizionali brani natalizi – come Astro del Ciel, Silent Night, Bianco Natale e Feliz Navidad – senza dimenticare i loro classici – da Grande amore a Capolavoro – che hanno reso il gruppo italiano celebre in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Il Volo- Incanto di Natale, Ave Maria- Live in Sofia, 28.11.2025
