la vigilia di natale di cento anni fa winnie the pooh apparve per la prima volta

«C’era una volta, tanto tempo fa, più o meno venerdì scorso, Winnie-the-Pooh». Era la Vigilia di Natale del 1925, esattamente un secolo fa, quando il quotidiano londinese Evening News pubblicò un racconto per bambini commissionato all’autore inglese Alan Alexander Milne. Nell’introduzione, lo scrittore descriveva Christopher Robin -basato sul suo figlio cinquenne- intento a scendere le scale e a chiedere al papà di raccontare una storia, tenendo ben stretto tra le braccia un grande orsacchiotto di pezza. Le illustrazioni erano state realizzate da James Henry Dowd, ma ad occuparsi più a lungo dell’immagine di Pooh e degli altri abitanti del Bosco dei Cento Acri fu Ernest Howard Shepard. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

