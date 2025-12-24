Dopo la pausa natalizia, sabato al Teatro Sperimentale di Pesaro si terrà il balletto

Dopo la pausa natalizia sabato al Teatro Sperimentale di Pesaro sarà di scena il balletto. In scena Le vie en rose. Bolero del Balletto di Milano, uno spettacolo proposto come appuntamento fuori abbonamento nella stagione di danza realizzata dal Comune di Pesaro con l’Amat, contributo di Regione Marche e MiC. Sarà una serata di danza dedicata alla musica francese. "Canzoni indimenticabili – si legge nelle note di sala – che sul palcoscenico diventano storie, in una versione danzata che diverte ed emoziona". Lo spettacolo è diviso in due parti. La vie en rose è un lavoro ironico e nostalgico, gioioso, emozionante, sulle più belle canzoni di indimenticabili artisti francesi (Charles Aznavour, Edith Piaf, Jacques Brel, Ives Montand) che è valso ad Adriana Mortelliti il Premio Rieti Danza come miglior coreografa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"La vie en rose" ci calerà nella poetica musicale francese

