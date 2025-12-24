«La Verità» si distingue per la sua indipendenza, senza legami di partito o influenze esterne. In questo contesto, anche tra amici o all’interno di un’area culturale, si mantiene la libertà di critica e valutazione obiettiva. Le recenti osservazioni di Alessandro Giuli su Marcello Veneziani dimostrano come il rispetto per le proprie idee non escluda la possibilità di contestare le scelte del governo quando sono ingiuste.

Stupiscono le critiche di Alessandro Giuli a Marcello Veneziani. Aderire a un’area culturale non impedisce di biasimare il governo quando sbaglia. Sono trascorsi quasi dieci anni da quando insieme con un pugno di giornalisti ho dato vita alla Verità. Allora a spingerci a fondare un nuovo quotidiano, mentre gran parte della stampa incontrava difficoltà a far quadrare i bilanci, fu la voglia di indipendenza. Molti di noi avevano un posto di lavoro sicuro, mentre altri non avrebbero fatto fatica a trovarlo se appena avessero avuto intenzione di cercarlo. Invece scelsero di partecipare a un’avventura, con uno spirito pionieristico, per non avere né padroni né padrini, per non dover rendere conto a nessuno se non ai lettori, pochi o tanti che fossero. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «La Verità» non ha padroni né padrini. Perciò non fa sconti nemmeno agli amici

Leggi anche: Giovane Inter, tutta la verità sull’interesse dei nerazzurri: il Verona non fa sconti! Ci sono 2 aspetti da considerare

Leggi anche: “Me ne vado via”. Amici 25, l’allieva choc: fa le valigie e lascia definitivamente la scuola

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Citazione di spiritualità del giorno. 17 Dicembre Della verità siamo testimoni, non possessori, o meglio: servi non padroni. Orlando Todisco - facebook.com facebook