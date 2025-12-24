La vendetta veste da sposa Il film Un semplice incidente visto da Ciccotti
Sotto Natale può capitare di imbattersi in più di un film che parli del desiderio di vendicarsi per un torto subito, lo abbiamo visto con The Teacher. Ora il tema torna in Un semplice incidente ( Yak ta??dof-e s?de, 2025) di Jafar Panahi, Palma d’Oro al 78° Festival del cinema di Cannes, che resiste in programmazione da alcune settimane: un piccolo miracolo, come capita ai bei film indipendenti. Per ricordarci dell’esistenza di un pubblico interessato ad un cinema di riflessione, di “pensiero”, a storie dai valori etici ben argomentati, che non si accontentano di alcune battute sul “volemose bene” spruzzate tra i dialoghi. 🔗 Leggi su Formiche.net
Leggi anche: I migliori film di Jafar Panahi: da Il cerchio a Un semplice incidente
Leggi anche: Un semplice incidente, recensione: Jafar Panahi misura il peso della vendetta
La vendetta veste da sposa. Il film “Un semplice incidente” visto da Ciccotti - Sotto Natale può capitare di imbattersi in più di un film che parli del desiderio di vendicarsi per un torto subito, lo abbiamo visto con The Teacher. formiche.net
È quasi Natale, quel periodo dell’anno consacrato ai regali che sanno di vendetta, alle cene neverending, al ricongiungimento con cugini e prozii dati per dispersi negli altri 11 mesi. E ai lunghi viaggi per tornare - con differenti sfumature di entusiasmo o dispe - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.