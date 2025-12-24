La vendetta veste da sposa Il film Un semplice incidente visto da Ciccotti

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sotto Natale può capitare di imbattersi in più di un film che parli del desiderio di vendicarsi per un torto subito, lo abbiamo visto con The Teacher. Ora il tema torna in Un semplice incidente ( Yak ta??dof-e s?de, 2025) di Jafar Panahi, Palma d’Oro al 78° Festival del cinema di Cannes, che resiste in programmazione da alcune settimane: un piccolo miracolo, come capita ai bei film indipendenti. Per ricordarci dell’esistenza di un pubblico interessato ad un cinema di riflessione, di “pensiero”, a storie dai valori etici ben argomentati, che non si accontentano di alcune battute sul “volemose  bene” spruzzate tra i dialoghi. 🔗 Leggi su Formiche.net

la vendetta veste da sposa il film un semplice incidente visto da ciccotti

© Formiche.net - La vendetta veste da sposa. Il film “Un semplice incidente” visto da Ciccotti

Leggi anche: I migliori film di Jafar Panahi: da Il cerchio a Un semplice incidente

Leggi anche: Un semplice incidente, recensione: Jafar Panahi misura il peso della vendetta

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

vendetta veste sposa filmLa vendetta veste da sposa. Il film “Un semplice incidente” visto da Ciccotti - Sotto Natale può capitare di imbattersi in più di un film che parli del desiderio di vendicarsi per un torto subito, lo abbiamo visto con The Teacher. formiche.net

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.