La vendetta dello zar Pioggia di missili russi su Kiev Appello del Papa | tregua di Natale

Il conflitto tra Russia e Ucraina si intensifica con nuovi attacchi missilistici su Kiev, in risposta a operazioni militari ucraine. Nel frattempo, il Papa ha invitato a una tregua natalizia, auspicando un momento di pausa e dialogo in un contesto segnato da tensioni e conflitti. Gli sviluppi di questa escalation evidenziano la complessità della situazione e l’importanza di iniziative per la pace.

Roma, 23 dicembre 2025 – Come da copione, a un attacco chirurgico ucraino contro un alto esponente dell’esercito, Mosca risponde in modo spietato e brutale. Nella notte fra lunedì e martedì, il Paese invaso è stato flagellato da un bombardamento su larga scala, concentrato soprattutto sulla capitale Kiev ma esteso ad altre 13 regioni. “Sono stati lanciati più di 650 droni e oltre trenta missili”, certifica il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X, aggiungendo che nei bombardamenti è morto anche un bambino di quattro anni nella regione di Zhytomyr. Mosca ha rivendicato i raid definendoli una risposta agli attacchi “terroristici” subiti in Russia e alla campagna ucraina contro raffinerie e impianti petroliferi, condotta da mesi per ridurre le entrate dell’erario russo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La vendetta dello zar. Pioggia di missili russi su Kiev. Appello del Papa: tregua di Natale Leggi anche: Ucraina, pioggia di missili e droni russi nella notte. Zelensky: «Attacco ben calcolato». Tajani: «Presto un nuovo pacchetto di aiuti per Kiev» Leggi anche: Ucraina, centinaia di missili e droni russi su Kiev Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Meteo Roma, pioggia a Natale e Santo Stefano: le previsioni - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.