L’ultima gara dell’anno, per quel che riguarda il campionato di Terza Categoria, ha lasciato in dote complessivamente cinque reti. Si trattava del posticipo del lunedì, disputatosi a Vaiano, tra la Vaianese ed il Montepiano. E sono stati i vaianesi padroni di casa ad imporsi per 3-2 al termine di un match frizzante, grazie alla doppietta di Drame ed all’acuto di Masolini (vanificando gli assoli di Sarti e Felici) agguantando al decimo posto in classifica il Prato Sport. Si è conclusa così la dodicesima giornata del torneo, con i giocatori che avranno adesso il tempo di ricaricare le batterie: la sosta natalizia è già iniziata, del ritorno in campo si parlerà ormai nel 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La Vaianese sorride. Il posticipo è vincente

