La tragedia di Selvaggia Lucarelli che pochi conoscono | la morte di suo fratello in circostanze assurde

Qualche anno fa, quando il caso di Nicola Tanturli scosse profondamente l'opinione pubblica, Selvaggia Lucarelli tornò su quella vicenda con un intervento che andava ben oltre la cronaca. In un articolo pubblicato su Tpi, la giornalista collegò quella storia a un dolore privato, mai dimenticato, riportando alla luce una tragedia familiare avvenuta molti anni prima: la perdita di suo fratello. Un racconto intimo, usato per riflettere sul tema della responsabilità degli adulti e sull'illusione di poter controllare tutto quando si ha a che fare con la vita dei bambini. Il doloroso lutto della famiglia di Selvaggia Lucarelli: la scomparsa di suo fratello.

