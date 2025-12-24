La tragedia di Cava de Tirreni Sospesi gli eventi in città per la morte di Anna Tagliaferri
Il pomeriggio del 21 dicembre 2025, la cittadina di Cava de’ Tirreni è stata teatro di un tragico evento che ha scosso profondamente la comunità locale. Anna Tagliaferri, una figura nota e rispettata nella città per la sua pasticceria, è stata brutalmente uccisa dal suo compagno, Diego Di Domenico L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it
