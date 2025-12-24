La Tobin Tax raddoppia nel 2026 | il governo raschia il fondo del barile ma su questo la direzione è corretta

Nel 2026 la Tobin Tax raddoppia, segnando un aumento delle entrate fiscali in un periodo di crisi economica. Il governo ricorre a questa misura, come molte altre nel passato, per far fronte alle difficoltà finanziarie. Analogamente a quanto accaduto in epoche precedenti, l’introduzione di nuove tasse rappresenta una risposta alle sfide economiche, anche se spesso solleva questioni di equilibrio tra esigenze fiscali e sostenibilità.

Le nuove tasse nascondo in periodi di profonda crisi. È accaduto, per esempio, con l’imposta sul reddito, introdotta in Inghilterra per finanziare le guerre napoleoniche. Poi sappiamo come è andata, e la nuova imposta è diventata l’architrave dei sistemi fiscali del Novecento. Qualcosa di simile, nel suo piccolo, è accaduto anche con la Tobin tax, la tassa sulle transazioni finanziarie che prende il nome dal premio Nobel per l’economia James Tobin, che l’ha proposta ancora nel lontano 1972. Questa nuova tassa è stata introdotta in Italia da Mario Monti con la manovra finanziaria del 2012, nell’ambito delle molte misure straordinarie per rimediare al disastro economico del governo Berlusconi IV, costretto alle dimissioni dalle turbolenze finanziarie dovute alla sua mala gestione dell’economia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

