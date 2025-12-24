La tiktoker arrestata per aver travolto e ucciso un uomo durante una diretta
Una donna di 43 anni, Tynesha McCarty Wrote, nota su TikTok come Tea Tyme, è stata arrestata oggi, mercoledì 24 dicembre, per il coinvolgimento nella morte di un uomo di 59 anni, Darren Lucas. Come confermato ai media statunitensi dal tenente Paul Kehrli del dipartimento di polizia di Zion, in. 🔗 Leggi su Today.it
