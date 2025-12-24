La strategia della Coppa d'Africa per riempire gli stadi | biglietti gratis per alcune partite

Gli organizzatori della Coppa d'Africa hanno deciso di riempire gli stadi regalando biglietti gratis ai tifosi durante le partite con meno affluenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

