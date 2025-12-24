La storia nel piatto La cucina italiana patrimonio Unesco con la firma di Frosini

La cucina italiana, riconosciuta patrimonio UNESCO, rappresenta un patrimonio culturale ricco e radicato nel tempo. Con la firma di Frosini, questa tradizione si esprime attraverso piatti che custodiscono storie e saperi tramandati di generazione in generazione. In questo articolo, esploreremo come la storia e la cultura si riflettano in ogni ricetta, evidenziando l’importanza di preservare queste tradizioni culinarie.

di Linda Meoni PISTOIA Dentro il piatto la storia. Che, talvolta, affonda le proprie radici a più di un millennio fa. Un esempio? Il cibo più popolare in Italia: la pizza. Se ne scriveva già prima dell'anno Mille. E gli spaghetti? Esistono da secoli, ma li conosciamo con questo nome solo dal 1817. Prima li chiamavano "vermicelli", parola che ancora oggi si usa per riferirsi a un altro tipo di pasta, anche quella lunga, anche quella cilindrica. Non tutto è chiaro invece a proposito di un cibo che compare in un piatto molto amato dai pistoiesi, i maccheroni, antichissima parola che già si ritrova in Boccaccio.

