La storia di B?Team la prima squadra di calcio per persone transgender a Milano | Un luogo dove essere se stessi

B?Team è la prima squadra di calcio a Milano dedicata alle persone transgender, nata per promuovere un ambiente di inclusione e rispetto. Attraverso lo sport, offre uno spazio sicuro dove ciascuno può esprimersi liberamente e sentirsi parte di una comunità. La storia di B?Team rappresenta un passo importante verso una maggiore apertura e uguaglianza di genere nel mondo dello sport.

B?Team è una squadra di calcio che sta rivoluzionando il concetto dello sport tradizionale, promuovendo inclusione e uguaglianza di genere. Alcune persone che ne fanno parte hanno raccontato le loro esperienze a Fanpage.it.

