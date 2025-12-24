La storia di Alessio il bambino di 11 anni che vende i suoi disegni per comprare un regalo di Natale alla sorellina

Voleva racimolare qualcosa per compare un regalo di Natale alla sorellina di tre anni e così ha allestito un improvvisato banchettino davanti a un negozio di giocattoli: ha messo in vendita libri di scuola usati e disegni da lui realizzati. Il protagonista di questa storia è Alessio un bambino di 11 ani. La responsabile del negozio di giocattoli a Mugnano di Napoli, preoccupata dall’assenza di un adulto, ha chiamato i carabinieri. E ai militari il bambino ha raccontato la sua storia. Si era allontanato da casa sfruttando una distrazione del padre. La mamma è morta e la sua famiglia sta affrontando un momento di difficoltà. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

