La storia di Ala Faraj mette in luce la gratuità della grazia e i suoi paradossi, invitando a una riflessione profonda su temi di misericordia e umanità. In un contesto mediatico spesso dispersivo, l’importanza di un approccio equilibrato e articolato si rivelava fondamentale. La capacità di costruire narrazioni coerenti, anche tra argomenti apparentemente distanti, rappresenta un valore in un giornalismo che mira a chiarezza e intelligenza.

Un buon segreto del giornalismo, ormai seppellito nel guazzabuglio degli spazietti e delle sovrapposizioni, stava nella composizione, nel montaggio ragionato degli argomenti imprevedibilmente e sottilmente affini. Ieri la prima pagina di Repubblica accostava, forse per caso, un articolo di Massimo Recalcati sulla gratuità del dono, e uno di Concetto Vecchio sulla grazia parziale concessa da Mattarella: “C’è Ala Faraj tra i graziati da Mattarella”. Recalcati – che spinge il suo programma fino a un proposito insostenibile come “la cancellazione del nostro ego”: cui non basterebbe nemmeno l’anonimato, perché l’ego conosce anche il compiacimento solitario – trasferisce il punto sull’amore, e conclude: “. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La storia di Ala Faraj e la gratuità della grazia, con tutti i suoi paradossi

Leggi anche: Da promessa del calcio libico a “scafista” in una prigione italiana: la storia di Alaa Faraj

Leggi anche: Ilaria Salis e il passato tirato per la giacchetta: storia, politica e paradossi contemporanei

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La storia di Ala Faraj e la gratuità della grazia, con tutti i suoi paradossi - Sebbene si sia chiarito che la grazia possa essere concessa anche d’ufficio è restato implicito che non possa essere concessa a chi, condannato con sentenza definitiva, continui a dichiararsi innocent ... ilfoglio.it