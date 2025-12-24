La squadra Natale e Santo Stefano in campo E a Parma la difesa rimane a 4

Quella di ieri è stata l’unica giornata di riposo concessa ai calciatori della Fiorentina, in campo alla vigilia, nel giorno di Natale e anche a Santo Stefano, quando poi il gruppo gigliato partirà alla volta del ritiro di Parma. Feste di lavoro e non potrebbe essere altrimenti. La roboante vittoria contro l’Udinese non ha cancellato le prime disastrose quindici giornate di campionato. Nonostante la vittoria contro i friulani la Fiorentina resta ultima in classifica. Poco spazio per festeggiare il Natale, dunque, e una serie di sedute propedeutiche in vista di una partita da vincere a ogni costo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La squadra. Natale e Santo Stefano in campo. E a Parma la difesa rimane a 4 Leggi anche: Santo Stefano Ticino, la protesta corre in bicicletta: “Il campo fotovoltaico uno schiaffo al territorio” Leggi anche: La Magia del Natale arriva a Santo Stefano di Camastra: Santa's Horse Village La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Santo Stefano in campo a Monza per la seconda di ritorno di SuperLega; “Stranger things 5”, il Vol. 2. Dustin e Steve: “Dobbiamo essere una squadra. Tu muori, io muoio”; Calcio – Frosinone, a lavoro anche a Natale; Natale in famiglia per la CastrumFavara. Poi si ritorna in campo per preparare la gara con la Reggina. La squadra. Natale e Santo Stefano in campo. E a Parma la difesa rimane a 4 - lavoro di Vanoli fra le Feste e la sfida di sabato. sport.quotidiano.net

Supermercati aperti a Natale e Santo Stefano, cosa sapere: guida agli orari - (Adnkronos) – Ogni anno ci si prova ma alla fine capita sempre di dimenticare un ingrediente per il ‘tour de force’ delle feste di Natale. msn.com

Supermercati aperti a Natale e Santo Stefano: il calendario dei festivi, l’elenco e gli orari del 24, 25 e 26 dicembre - Ecco i supermercati che garantiscono il servizio e con quali fasce orarie nei giorni delle feste di Natale: mercoledì 24, giovedì 25 e venerdì 26 dicembre ... msn.com

Una serata di Natale fatta di condivisione, sorrisi e spirito di squadra. Le Pavoniere hanno accolto la cena natalizia UISP Firenze in un’atmosfera calda e conviviale. Grazie a UISP Firenze per aver scelto di festeggiare con noi. Le Pavoniere - Viale degli - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.