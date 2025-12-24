La spirale medicata può provocare un calo della libido?

24 dic 2025

La spirale medicata al progesterone è un metodo contraccettivo comunemente utilizzato, ma può avere effetti sulla sfera sessuale. Alcune donne segnalano un calo della libido durante l’uso di questo dispositivo, anche se gli effetti variano da persona a persona. È importante consultare il ginecologo per valutare eventuali cause e alternative, e ricevere un consiglio personalizzato.

Buongiorno dottoressa, da ormai 6 mesi ho la spirale medicata al progesterone e ho notato un calo forte della libido. Non so se sia una cosa psicologica o un effetto del dispositivo. È possibile che abbia questo effetto collaterale? La ringrazio se vorrà rispondermi.

