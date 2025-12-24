Aveva dato l’arrivederci alla prossima estate, ma Serena Piermartiri, mamma-artista e decoratrice, non riusciva a restare lontana dal “ Buzzi “, l’ospedale che due anni fa si è preso cura del suo piccolo e che, da allora, dipinge nelle settimane a cavallo di Ferragosto: il suo modo di ringraziare medici, infermieri e ausiliari, rendendo le stanze più accoglienti per i piccoli ospiti che continuano ad arrivare. Così è tornata in azione prima del tempo, per preparare loro un vero dono di Natale. Ha lavorato nelle domeniche di dicembre, approfittando del fatto che l’ingresso di via Induno fosse chiuso, per regalare una foresta a chi raggiunge l’ospedale arrivando dalla metropolitana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La sorpresa di Natale al Buzzi: "Una foresta contro la paura"

