La sorpresa del Papa Prevost si affaccia in piazza prima della messa di Natale Diretta tv

Città del Vaticano, 24 dicembre 2025 – Si è affacciato sul sagrato di San Pietro, per salutare i fedeli in attesa sotto la pioggia. A sorpresa Robert Prevost si palesa alla folla mezz'ora prima della messa di Natale, la sua prima messa di Natale da Pontefice. Parla in spagnolo, in inglese e alla fine in Italiano. ''Buonasera, benvenuti a tutti – dice Papa Leone XIV – Anche in questo clima vogliamo celebrare insieme la festa di Natale. Gesù Cristo, che è nato per noi, ci porta la pace, ci porta l'amore di Dio. Tanti auguri a tutti voi". "Grazie per esseri venuti anche con la pioggia", aggiunge, rivolgendosi alle migliaia di persone che potranno seguire la liturgia solo sui maxi schermi.

