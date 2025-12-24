La sindaca Salis al Gaslini per gli auguri di Natale ai piccoli ricoverati e al personale Poi la visita al cantiere

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Genova - Questa mattina (mercoledì 24 dicembre) la sindaca di Genova Silvia Salis ha visitato l'Istituto Giannina Gaslini per portare i suoi auguri di Natale ai bambini. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

