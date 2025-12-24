La sindaca Salis al Gaslini per gli auguri di Natale a pazienti e personale E in serata la lettera alla città

Genova - Questa mattina (mercoledì 24 dicembre) la sindaca di Genova Silvia Salis ha visitato l'Istituto Giannina Gaslini per portare i suoi auguri di Natale ai bambini ricoverati, alle loro famiglie e agli operatori.

