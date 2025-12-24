La sera della vigilia si accende in tv | i film di Natale da non perdere

La sera della vigilia di Natale porta con sé un tradizionale momento di relax davanti alla televisione. Per questa occasione, la programmazione propone una selezione di film adatti a tutta la famiglia, tra commedie, classici e storie toccanti. Un’occasione per condividere un momento speciale, tra divertimento e emozioni, e vivere l’atmosfera natalizia anche attraverso le immagini sullo schermo.

Stasera 24 dicembre 2025 la magia del Natale invade il piccolo e grande schermo: dalle commedie romantiche ai classici senza tempo- tra cui ovviamente Una poltrona per due e Canto di Natale di Topolino – dai film d’avventura ai toccanti racconti di amicizia e famiglia, la programmazione tv propone storie perfette per riscaldare il cuore di grandi e piccini. Tra risate, emozioni e piccoli miracoli natalizi, ogni canale offre un viaggio nel vero spirito delle feste, pronto a farci sognare, commuovere e sorridere davanti al camino di casa. Il Natale di Mrs. Miracle – Rai 2, ore 19.00. Negli ultimi anni, Laurel e Will hanno affrontato difficoltà e sogni infranti nel tentativo di avere un figlio. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

