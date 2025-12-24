La sconfitta col Sora fa male, dobbiamo essere più efficaci.

"Dovremo essere più brutti, ma efficaci". E’ il messaggio lanciato da Giuseppe Abagnale (foto) che indica la via al Castelfidardo in vista del girone di ritorno. Che si presenta in salita per i fidardensi visto il penultimo posto e i soli otto punti colti nel girone di andata, ma ancora ci sono 17 partite da giocare e 51 punti in palio. Tutto può succedere, anche se i rimpianti non mancano, ancora di più dopo la sconfitta di domenica a Sora. "C’è tantissimo rammarico - continua l’attaccante campano, classe 2007 -. Perché abbiamo fatto una prima mezz’ora veramente spettacolare, quasi perfetta. Loro hanno tenuto il pallino del gioco, ma neanche troppo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

