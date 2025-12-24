La sconfitta col Sora fa male dobbiamo essere più efficaci
"Dovremo essere più brutti, ma efficaci". E’ il messaggio lanciato da Giuseppe Abagnale (foto) che indica la via al Castelfidardo in vista del girone di ritorno. Che si presenta in salita per i fidardensi visto il penultimo posto e i soli otto punti colti nel girone di andata, ma ancora ci sono 17 partite da giocare e 51 punti in palio. Tutto può succedere, anche se i rimpianti non mancano, ancora di più dopo la sconfitta di domenica a Sora. "C’è tantissimo rammarico - continua l’attaccante campano, classe 2007 -. Perché abbiamo fatto una prima mezz’ora veramente spettacolare, quasi perfetta. Loro hanno tenuto il pallino del gioco, ma neanche troppo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Mkhitaryan a Mediaset: «Sconfitta che ci fa male, dovevamo chiuderla prima! C’è una cosa su cui dobbiamo migliorare, anche con l’Atletico Madrid…»
Leggi anche: Girelli dopo la sconfitta della Juventus Women: «Dobbiamo essere orgogliose di quanto fatto vedere. Gol subito? Fondamentale avere una tecnologia appropriata»
La sconfitta col Sora fa male, dobbiamo essere più efficaci.
La sconfitta col Sora fa male, dobbiamo essere più efficaci - E’ il messaggio lanciato da Giuseppe Abagnale (foto) che indica la via al ... msn.com
Inter, Inzaghi non vuole alibi: "E' mancato tutto, sconfitta che fa male" - L'Inter crolla contro la Fiorentina al Franchi, Simone Inzaghi non si nasconde: "Nessun alibi, sconfitta che fa male ma ripartiremo più forte di prima". calciomercato.com
Cremonese, Vandeputte: "Gli applausi ci inorgogliscono, ma la sconfitta fa male" - "Una sconfitta fa sempre male, però anche questa sera possiamo essere orgogliosi della prestazione che è stata fatta". tuttomercatoweb.com
Mr. Dispatch Conforms - Dispatch Episode 4 : Restructure
Sconfitta amara in trasferta a Sora per gli Amatori Calcio San Giovanni Incarico, che escono dal campo battuti 3-1. L’avvio è complicato: i padroni di casa partono con maggiore intensità e trovano subito il vantaggio, sfruttando un corner. La reazione degli Ama - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.